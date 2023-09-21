Военно-морские силы Соединенных Штатов добиваются свободы судоходства в Тайваньском проливе. В ответ Китай направил к острову самое большое количество боевых кораблей в истории

Тяжеловооруженные китайские военные корабли в течение 14 часов внимательно наблюдали за канадским фрегатом и американским эсминцем, проходившими через акваторию Тайваньского пролива. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Twitter Screengrab / Yahoo News

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Военно-воздушные и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправили десятки самолетов и кораблей в Тайваньский пролив после того, как в ВМС США и Канады провели через этот район два боевых корабля.

По данным Министерства национальной обороны Тайваня, в течение 24 часов, предшествовавших 6 часам утра вторника по тайваньскому времени, командование Восточного театра военных действий направило в районы вокруг Тайваня не менее 30 боевых самолетов и 24 корабля, включая авианосец "Шаньдун".

Из них 13 самолетов вошли в юго-западную идентификационную зону противовоздушной обороны (ADIZ) Тайваня. Количество китайских кораблей стало самым большим за всю историю, по данным на август прошлого года, говорится в новостях. Тайвань заявил, что вооруженные силы страны отслеживают ситуацию и ответ на провокацию Китая направили самолеты боевого воздушного патрулирования (combat air patrol, CAP), корабли ВМС и развернули ракетные комплексы наземного базирования.

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Действия НОАК последовали после того, как 9 сентября через Тайваньский пролив прошли корабль ВМС США "Ральф Джонсон" и фрегат Королевских ВМС Канады класса "Галифакс" HMCS Ottawa. При этом представители американского командования заявили, что США намерены обеспечить свободу судоходства в этом районе.

Во вторник радиовещательная компания "Голос пролива", базирующаяся в провинции Фуцзянь и созданная Народно-освободительной армией Китая, заявила, что в последнее время Соединенные Штаты заметно нарастили объемы продаж оружия и военной помощи Тайбэю, поскольку хотят развязать в Тайваньском проливе "прокси-войну" по украинскому сценарию.

"Соединенные Штаты намерены использовать Демократическую прогрессивную партию (ДПП) в качестве своего прокси-агента для укрепления контроля на Тайване и попытаться развязать в подходящий момент военный конфликт", - говорится в сообщении (речь идет о правящей партии Тайваня). "Они хотят использовать жестокое противостояние между китайцами по обе стороны пролива, чтобы уменьшить силу материкового Китая и сдержать его развитие".

В статье отмечается, что Соединенные Штаты " неверно оценили" ситуацию, так как Пекин обладает достаточной мудростью и возможностями, чтобы остановить предполагаемое "военное вторжение" Вашингтона.

Комментарии Байдена

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден, в рамках своего визита во Вьетнам, заявил представителям СМИ, что снижение темпов роста китайской экономики означает уменьшение вероятности вторжения Китая на Тайвань в краткосрочной перспективе. "Я не думаю, что это приведет к тому, что Китай вторгнется на Тайвань. Скорее наоборот, у него, вероятно, уже нет такого потенциала, который был раньше", - подчеркнул американский лидер.

В конце июля 2023 года Соединенные Штаты объявили о предоставлении Тайваню пакета военной помощи в размере 345 миллионов долларов США. Впервые поставки вооружений на Тайвань из американских запасов осуществляются в соответствии с полномочиями президента по сокращению вооружений, что не требует одобрения Конгресса. На снимке китайские резиденты в Португалии протестуют против визита спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года. Пелоси посетила Тайвань, несмотря на то, что Пекин возражал против любых официальных контактов между Тайбэем и Вашингтоном. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Horacio Villalobos#Corbis / Corbis via Getty Images / The Conversation.

По его словам, в настоящее время китайское правительство переживает экономический кризис, связанный с высоким уровнем безработицы среди молодежи и проблемами на рынке недвижимости. В кулуарах саммита "Большой двадцатки", проходившего в Нью-Дели (Индия) с 10 по 11 сентября, Байден имел непродолжительную беседу с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цянем.

Тогда Байден заявил, что Соединенные Штаты не желают наносить ущерб росту экономики Китая. В ответ Ли заявил, что развитие Китая — это возможность, а не вызов для США, и что обеим сторонам следует развивать свои отношения. "Время от времени всплывают всевозможные комментарии, предсказывающие крах китайской экономики", - заявила во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин. "Но рушится не китайская экономика, а риторика", -отметила дипломат.

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Мао подчеркнула, что устойчивость китайской экономики и ее фундаментальные показатели останутся неизменными. По ее словам, развитие Китая принесет новые возможности как его азиатским соседям, так и всему остальному миру.

Военная помощь Тайваню

28 июля администрация Байдена заявила, что предоставит Тайваню помощь в виде иностранного военного финансирования (foreign military financing, FMF) на сумму до 345 миллионов долларов США. 23 августа правительство США одобрило новый раунд продаж оружия Тайваню.

29 августа администрация уведомила Конгресс Соединенных Штатов о своем намерении предоставить Тайваню первый транш военной помощи в размере 80 миллионов долларов.

31 августа официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь заявил, что Вашингтон должен прекратить создавать факторы, способствующие росту напряженности в Тайваньском проливе, и прекратить попустительство и поддержку попыток сепаратистов силой добиться "независимости Тайваня".".

6 сентября издание Cankaoxiaoxi (Reference News), издаваемое китайским государственным информационным агентством Xinhua, процитировало редакционную статью портала Chinatimes.com, в которой говорится, что недавнее решение Байдена о предоставлении Тайваню помощи по линии FMF приведет к разжиганию конфликта в Тайваньском проливе. Chinatimes.com считается пропекинским новостным ресурсом, издающимся на Тайване.

В статье Cankaoxiaoxi говорится, что в связи с предстоящими в США президентскими выборами в стране будут усиливаться антикитайские настроения. Именно поэтому Байдену необходимо продвигать закон о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год, который он подписал в декабре прошлого года.

Западные эксперты считают, что, как и в случае с Украиной, политика США в отношении Тайваня строится на угрозах экономических санкций для сдерживания Китая от нападения на свою отколовшуюся провинцию. Однако существует и вероятность того, что, в отличие от Украины, Вашингтон направит свою армию на защиту Тайваня. Официальная политика США в отношении Тайваня заключается в "стратегической двусмысленности". Кроме того, существует простое географическое объяснение: Тайвань - это остров, и поэтому его гораздо проще защищать, чем Украину. На снимке солдаты морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) совершают марш-бросок во время военных учений на военной базе в Таонане, провинция Цзилинь. Изображение предоставлено онлайн-изданием Asia Times Files / Reuters / China Daily.

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В то же время, пишет издание, Байден также хочет избежать провокаций со стороны Китая, поэтому он фактически свел к минимуму помощь Тайваню по линии FMF. Однако, демократическая прогрессивная партия Тайваня, "раздувает из мухи слона", преувеличивая эффект от американской помощи и используя различные оправдания для покупки оружия, а также восхваляя собственные усилия по подготовке к войне, утверждают авторы статьи. В статье подчеркивается, что "неправильное мышление" и неверные решения ДПП стали самой главной угрозой для безопасности Тайваня.