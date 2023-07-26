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Китай почти достроил военную базу в Камбодже, способную принимать авианосцы
Строительство военно-морской базы Китая в Камбодже близится к завершению, бросая вызов военно-морскому могуществу США

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Китай, располагающий самым большим в мире военно-морским флотом, добился значительных успехов в строительстве военно-морской базы в Камбодже и уже близок к завершению строительства пирса, способного принимать боевые корабли класса "авианосец".

Строительство военно-морской базы ВМС Народно-освободительной армии Китая в Камбодже близится к завершению, бросая вызов военно-морскому могуществу Соединенных Штатов. Фотография представлена онлайн-изданием EurAsian Times.

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В своем отчете британское издание Financial Times (FT) ссылается на кадры, сделанные американской компанией по геопространственной разведке BlackSky, наблюдающей за ходом строительства военно-морского объекта Ream.  

На снимках военно-морской базы Ream, приведенных в отчете FT, запечатлен практически готовый к эксплуатации пирс, по крайней мере по размерам и форме это строение очень напоминает пирс, используемый Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (ВМС Китая) на их единственной зарубежной базе в Джибути, Африка. Пирсы в Реаме и Джибути имеют одну общую отличительную особенность: каждый из них состоит из 335-метровой секции, способной принимать китайские авианосцы.

По данным компании BlackSky, первые признаки строительства пирсов, длина которых позволяет швартоваться крупнейшим военным кораблям, были зафиксированы в июле 2022 года, а спутниковые снимки свидетельствуют о быстром прогрессе, достигнутом китайской армиейс конца 2022 года.

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Это событие произошло после того, как ранее Камбоджа анонсировала планы по строительству базы противовоздушной обороны и усовершенствованию радарной системы вблизи финансируемого НОАК военно-морского объекта. По мнению экспертов, строительство станции противовоздушной обороны повысит стратегическое значение Реама для Китая и одновременно расширит возможности мониторинга в этом районе.

Несмотря на то, что Вашингтон выражал обеспокоенность и делал заявления касательно предполагаемого строительства военно-морской базы в Реаме в качестве первого военного объекта Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, Камбоджа отрицает какие-либо планы по предоставлению доступа Народно-освободительной армии. Тем не менее, сходство с пирсом в Джибути указывает на возможную причастность Пекина к строительству. Главный вопрос заключается в предполагаемом использовании и назначении этих объектов.

Коллин Кох, старший научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама (Сингапур), считает: "Камбоджа, вероятно, руководствуется тем же подходом, что и Сингапур в отношении базы военно-морской базы Чанги - обеспечивает возможность доступа военных кораблей, а не их постоянную дислокацию". Однако основным отличием является то, что Пекин финансирует строительство, что говорит о том, что пирс, скорее всего, предназначен исключительно для использования НОАК, добавил Кох.

На этом архивном снимке от 17 декабря 2019 года, предоставленном информационным агентством Синьхуа, авианосец "Шаньдун" пришвартовался в военно-морском порту в городе Санья в южной китайской провинции Хайнань. (EurAsian Times / Xinhua).

Почему Китай ведет строительство военно-морской базы в Камбодже?

Несмотря на то, что военно-морской флот Китая гораздо больше, чем у Соединенных Штатов, в настоящее время он сталкивается с определенными проблемами, связанными с отсутствием разветвленной глобальной сети баз и логистических объектов.

Такие объекты жизненно необходимы для реализации стремлений Пекина по созданию полноценного военно-морского флота "голубой воды", способного вести боевые действия по всему миру.

Таким образом, доступ к базе в Сиамском заливе станет для Пекина важнейшим стратегическим преимуществом, поскольку будет способствовать расширению военно-морского присутствия и более эффективному проецированию силы в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, что позволит Военно-морским силам Народно-освободительной армии Китая действовать более гибко и уверенно в международных водах.

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Кроме того, новая военно-морская база позволит расширить и укрепить оперативные возможности КНР в районе важнейших судоходных маршрутов Малаккского пролива, являющегося ключевым "дроссельным пунктом" в случае любого потенциального конфликта с участием Вашингтона и его региональных партнеров.

По мнению западных экспертов, строительство этой военно-морской базы усилит влияние Пекина в Южно-Китайском море и предоставит выгодные перспективы для сбора разведывательной информации в отношении соседних с Камбоджей государств. Кроме того, за последнее десятилетие Китай построил несколько военных баз на рифах и намывных островах в Южно-Китайском море. 

Тем не менее, наличие крупного объекта военнного назначения в другой стране может еще больше осложнить возможный ответ Вашингтона в случае возможного конфликта, что может привести к изменению динамики региональной безопасности. Однако, считают аналитики, любые военные действия против базы, расположенной в Камбодже, фактически приведут к бомбардировке камбоджийской территории, что может вызвать значительную дипломатическую и геополитическую напряженность.

С другой стороны, КНР часто опровергает такую критику, указывая на разветвленную сеть военных объектов, которые Соединенные Штаты содержат по всему миру, в том числе и в Индо-Тихоокеанском регионе. Напомним, что согласно недавнему соглашению между Вашингтоном и Манилой американские военные получили доступ к четырем новым базам на Филиппинах.

Пирс на китайской военно-морской базе в Джибути (слева) и пирс на новой базе в Камбодже будут способны принимать корабли класса "авианосец". Фотография представлена EurAsian Times/BlackSky.

При этом стратегическое решение о создании военно-морской базы в Камбодже является мощной демонстрацией растущего регионального влияния Китая в Юго-Восточной Азии.Это событие позволяет понять, насколько возрастает значимость развивающихся стран, превращающихся в центральную арену обостряющегося военного соперничества между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой.

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#сша #китай #ноак #южно-китайское море #камбоджа #южнокорейский истребитель kf-21 #военно-морская база
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