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ВСУ несут тяжелые потери в живой силе и технике на Донецком, Купянском и Краснолиманском направлении
Во Львове уничтожена большая группировка западных наемников, в основном из Польши и Германии - MWM

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По имеющимся данным, 21-22 июля в ходе второго месяца крупномасштабных наступлений на российские позиции украинские военные понесли особо ощутимые потери на нескольких направлениях. Так, по сообщению пресс-службы оборонного ведомства РФ от 22 июля, на Донецком направлении при отражении 14 украинских атак российская армия за прошедшие сутки уничтожила более 280 военнослужащих ВС Украины, а также артиллерийские системы и бронетехнику.

Российская тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» наносит ракетно-артиллерийские удары по дислокации ВС Украины. Фотография представлена журналом Military Watch Magazine.

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За тот же период на Купянском направлении украинская группировка потеряла, по разным оценкам, до 110 военнослужащих. Это произошло через несколько дней после того, как украинские СМИ сообщили о продвижении ВС России в этом секторе. В районе Красного Лимана было отражено семь атак Киева, уничтожено порядка 170 военнослужащих ВСУ, сорвана операция украинской ДРГ (диверсионно-разведывательная группа). По оценкам Министерства обороны РФ, потери Украины в ходе контрнаступления с начала июня составили примерно 26 тыс. человек.

Однако такие потери среди личного состава ВСУ уже давно никого не удивляют. Западные эксперты отмечают не только факт отправки Киевом на передовую едва обученных новобранцев, но и то, что продолжительность их жизни на некоторых участках фронта не превышает четырех часов. В частности, речь идет о городе Бахмуте (Артемовск), где условия пребывания украинских подразделений были названы "мясорубкой".

22 июля Кадры уничтоженных машин Bradley - Новая партия американских БМП "Брэдли" превратилась в металлолом. Фотография представлена журналом Military Watch Magazine.

22 июля стало известно, что удары, нанесенные 6 июля по академии Вооруженных Сил Украины во Львове, были направлены против большого скопления иностранных военных наемников, большинство из которых имеют польское и немецкое происхождение. "По проверенной информации, в результате массированного удара из морского высокоточного оружия большой дальности по академии сухопутных войск Вооруженных сил Украины во Львове 6 июля было уничтожено большое количество польских и немецких наемников, которые там дислоцировались", - сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

23 июля президент Российской Федерации Владимир Путин подробно прокомментировал судьбу иностранных контрактников на Украине: "Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери", добавив, что это произошло "по их глупости", согласившись с белорусским коллегой Александром Лукашенко в том, что такая тактика оказалась ошибочной. Министерство обороны РФ заявило, что "Вооруженные силы России продолжат целенаправленное уничтожение иностранных наемников на территории Украины".

В зоне специальной военной операции на Украине замечены модернизированный "Брэдли", защищенный комплектом усиленного бронирования BUSK III

Иностранные наемники, в первую очередь из Польши, занимают все более заметное место в военных действиях на Украине. В феврале бывший старший советник министра обороны Соединенных Штатов полковник армии США (в отставке) Дуглас Макгрегор сообщил о присутствии на Украине примерно 20 тыс. наемников только из Польши. "Они играют ключевую роль в военных действиях, в том числе на передовых позициях, таких, как Бахмут", заявил американский военный эксперт.

 Основатель частной военной компании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин, курировавший многие операции в этом районе, в конце апреля сообщил о переброске под Бахмут большого количества польских наемников: "Сейчас в Бахмут перебрасываются хорошо подготовленные части противника. Польская речь звучит, не смолкая целыми сутками. Если раньше я говорил, что наемников мало, то теперь их стало очень много".

Транспортные средства Польского добровольческого корпуса участвовавшие в террористической атаке Грайворонский район Белгородской области. Фотография представлена журналом Military Watch Magazine.

Идеологически мотивированные иностранные добровольческие отряды также играют важную роль в конфликте. В качестве примера можно привести Польский добровольческий корпус, участвовавший в террористической атаке на Грайворонский район Белгородской области 22 мая. На Западе обижаются на то, что российские государственные СМИ и правительственные источники не делают различий между иностранными контрактниками и "волонтерами", называя и тех, и других "наемниками". При этом оба типа таких формирований часто становятся приоритетными для нанесения целевых ударов, ярким примером чему являются авиаудары баллистическими ракетами "Искандер" по "Грузинскому легиону" в апреле этого года.

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