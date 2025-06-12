CD Projekt RED планируют выпустить новое расширение для своей игры, чтобы связать 3 и 4 части

Нет, это не шутка. CD Projekt RED совместно с Fool's Theory, которые делают ремейк первого Ведьмака, готовят DLC для Ведьмак 3: Дикая Охота. Игра может получить продолжение в виде совершенно нового сюжетного дополнения. Об этом сообщают несколько авторитетных источников, о чем заявляется на подкасте с YouTube-канала Remigiusz Maciaszek.

По всей видимости, дела в CDPR идут достаточно хорошо, и работа над сиквелом Cyberpunk 2077 и Ведьмаком 4 идет по плану, раз у студии есть время заниматься поддержкой своей старой игры, которая вышла в далеком 2015 году.

Ожидается, что новый контент послужит своеобразным «‎мостиком» между старой трилогией и четвертой частью, которая также может вырасти в нечто большее. ‎Подобный ход кажется логичным, ведь студия может хотеть плавно подвести к новой игре через знакомый мир и персонажей. Объем DLC пока остается неизвестным. Будет ли это небольшой набор квестов или же что-то крупнее, увидим в будущем.

Точная дата выхода пока не сообщается, но известно о том, что релиз будет примерно в 2026, до выхода четвертой части и до выхода ремейка первого Ведьмака.