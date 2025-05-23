Dusk Golem, известный инсайдер, специализирующийся на слухах о Resident Evil рассказал также об отмене Revelations 3

Пока в сети активно обсуждают потенциальную дату выхода или хотя бы дату анонса новой номерной части в серии – Resident Evil 9, Dusk Golem предоставил новую информацию об этапах разработки этой игры. По его словам, основанных на инсайдере из Capcom, проект претерпел перезагрузку разработки еще в 2021 году, а старт был дан в 2017 году после релиза Resident Evil 7.

Какой была Resident Evil 9?

Изначально Capcom планировали сделать из девятой части мультиплеерную игру в открытом мире с Леоном Кеннеди и Джилл Валентайн в главных ролях. События игры разворачивались на вымышленном острове неподалеку от Сингапура. Такую игру делали вплоть до 2021 года, до выхода Resident Evil Village, которая за 20 дней достигла уровня продаж, которого Resident Evil 7 добивалась 10 месяцев. Седьмая часть отпугнула некоторых фанатов серии, а восьмая наоборот напомнила игрокам о второй и четвертой частях, вернув часть аудитории. По всей видимости, после успеха Village Capcom решила вернуться на более традиционный путь для серии.

Что ждать по Resident Evil сегодня?

На данный момент известно, что из девятой части была удалена Джилл в качестве управляемого персонажа, оставив за главного только Леона. Анонс Resident Evil 9 ожидается до конца 2025 года. Также Dusk Golem сообщил о том, что Capcom продолжает работать над ремейками Resident Evil Zero и Code Veronica, несмотря на то, что ремейк RE0 претерпел некоторые значительные изменения во время разработки.

Слухи о ремейке первой Resident Evil были названы фальшивыми, а разработка Resident Evil: Revelations 3 была отменена в 2022 году. Revelations 3 планировалось выпустить эксклюзивно для Switch, но планы Capcom изменились.