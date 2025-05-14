Из недавнего отчета о доходах Capcom следует, что ждать новой игры придется еще минимум год

Фанатам культовой франшизы Resident Evil от Capcom придется потерпеть еще минимум годик – новую номерную часть не стоит ожидать раньше апреля 2026 года. Дело в том, что недавно Capcom опубликовала новый финансовый отчет для своих инвесторов, в котором были отмечены ожидания от продаж на 2026 финансовый год, который кончается 31 марта следующего года.

Согласно представленному отчету, компания планирует реализовать всего 8 миллионов проданных копий своих игр до конца этого периода. Очевидно, что девятая часть Resident Evil не входит в это число, поскольку выход новой части, где, по слухам, главным героем вновь выступит Леон Кеннеди, будет иметь огромный успех по всему миру. К тому же, скромный прогноз всего на 8 миллионов проданных копий является самым низким показателем ожиданий Capcom за последние пять лет.

Тем не менее, данная информация является лишь ожиданиями, поэтому фанатам не стоит терять надежду, несмотря на низкую вероятность релиза в этом периоде. Скорее всего, Capcom предоставит материалы по новой игре, чтобы заявить о ней. Согласно последним инсайдам, анонс Resident Evil 9 состоится до конца года, а выпуск ожидается до конца 2026. Информацию предоставил надежный инсайдер Dusk Golem, специализирующийся на проектах Capcom.