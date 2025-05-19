Духовный наследник Metal Gear Solid выйдет только в следующем десятелетии.

Примерно месяц назад стало известно, что Physint станет частью «второй фазы» Kojima Productions. Недавно геймдизайнер Хидео Кодзима поделился тем, когда стоит ожидать эту игру.

По словам главы Kojima Productions, полученных во время одного из многочисленных интервью, стало известно, что Physint может выйти в свет только через 5-6 лет минимум, то есть где-то в начале 2030-х годов. Также Кодзима сообщил, что хотел бы заняться постановкой своего художественного фильма после релиза этой игры.

Physint будет представлять из себя шпионский экшен, выполненный в духе Metal Gear Solid, создателем которого также является Хидео Кодзима. После трагического расставания геймдизайнера с издателем Konami, права на серию остались у корпорации, что оставляет фанатов в отчаянии, поскольку новых проектов в серии не было уже порядка 10 лет.

Тем не менее, в августе готовится выход Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, ремейка Metal Gear Solid 3. Если игра будет успешной, то можно будет говорить о возрождении серии. Это будет первой попыткой Konami создать полноценную игру в серии, пусть и ремейк, после выхода провального Metal Gear Online.