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Amogus54
Инсайдер Tez2 сообщил о скором выходе ремастеров GTA IV и Max Payne 3
GTA 4 могут выпустить на PlayStation 4 и Switch уже в этом году

Авторитетный инсайдер Tez2, специализирующийся на сливах информации по проектам Rockstar Games, сделал заявление, согласно которому компания работает над ремастерами своих культовых игр – Grand Theft Auto IV и Max Payne 3, которые вышли в 2008 и 2012 году соответственно.

Скорее всего, мы получим просто переиздания для платформ PlayStation 4 и Nintendo Switch, как это было в августе 2023 года, когда Red Dead Redemption получила порт для данных устройств. В игре не было существенных графических улучшений, что вызвало критику игроков, а позже по обратной совместимости для PlayStation 5 появилась возможность прохождения с частотой 60 кадров в секунду.

По сообщениям Tez2, порт GTA 4 находится в разработке около года, так что можно рассчитывать на релиз игры до конца 2025 года. В свою очередь Max Payne 3 выйдет после релиза ремейков первых двух частей, то есть не раньше 2026 года.

Но у этой новости есть и плохая сторона. Издатель Take-Two известен своей жесткой политикой в отношении модификаций своих игр. Перед анонсом трилогии ремастеров классических GTA было удалено большое количество модификаций, касающихся этих игр, так что следует ожидать подобных действий и по отношению к GTA 4 и Max Payne 3.

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#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #rockstar #gta #ремастер #max payne 3 #max payne #gta 4 #tez2
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