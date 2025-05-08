Актер случайно упомянул детали своей битвы с Педро Паскалем

Официальный анонс актерского состава «Мстителей: Судный день» от Marvel Studios, состоявшийся во время прямой трансляции на YouTube в марте, вызвал бурю обсуждений.

Было заявлено о 27 актерах, включая Роберта Дауни-младшего (в роли Доктора Дума), Педро Паскаля (Мистер Фантастик), классических Людей Икс, и других персонажей, появлявшихся в киновселенной.

Фанаты сразу начали строить теории о том что фильм станет частичной адаптацией сюжетной арки из комиксов «Мстители против Людей Икс», где две известные команды сталкиваются лицом к лицу. Однако недавнее интервью Алана Камминга, который возвращается к роли Ночного Змея спустя 20 лет, намекает на другую линейку комиксов – «Фантастическая четверка против Людей Икс», выходившей в 1987 году.

Камминг рассказал, что вновь учится сниматься в экшен-сценах, и с усмешкой добавил, что ему предстоит «ударить Педро Паскаля по голове». Это может указывать на прямую адаптацию упомянутого комикса, в котором команды сначала сражаются друг с другом, а потом объединяются против Доктора Дума.

Также к своим ролям возвращаются Патрик Стюарт (Профессор Икс), Иэн Маккеллен (Магнето), Келси Грэммер (Зверь), Ребекка Ромейн (Мистик), Джеймс Марсден (Циклоп), а также Гамбит в исполнении Ченнинга Татума, который многим понравился в фильме «Дэдпул и Росомаха».

Режиссёры Энтони и Джо Руссо, стоявшие за успехом «Финала», снова возглавят проект. Премьера фильма назначена на 1 мая 2026 года, а «Секретные войны» выйдут ровно год спустя – 7 мая 2027-го.