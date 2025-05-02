Генеральный директор Remedy Теро Виртала поделился подробностями о ремейках игр

Генеральный директор Remedy заявил, что выход трейлеров ремейков Max Payne – это ответственность Rockstar Games. Именно Rockstar Games будут отвечать за маркетинговую кампанию ремейков, поскольку права на франшизу принадлежат им. Также они занимаются спонсированием разработки проектов.

Компания Remedy недавно подтвердила, что проект в целом достиг «большого прогресса» и находится на стадии полноценного производства. Генеральный директор финской студии Теро Виртала объяснил, что приближаются ключевые моменты в разработке, и работа с Rockstar продолжается.

На вопрос о трейлере ремейков в этом году Виртала ответил следующее, что Max Payne Remake будет издан Rockstar Games, и все коммуникации, маркетинг находятся в их руках, и Remedy ничего не комментирует по этому поводу.

Несмотря на то, что информация о том, что Rockstar полностью финансирует и издает игру, известна уже много лет, это первый раз, когда мы слышим, что Rockstar будет сама ее продвигать. Что и когда мы получим по поводу этого проекта, будет зависеть от Rockstar. А они, как мы знаем, говорят очень мало.

Учитывая, что GTA 6 планируется к выходу в этом году, а ремейки Max Payne должны выйти в 2026 году, ожидать трейлера до выхода GTA 6 не стоит.