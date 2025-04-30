Ремейки Max Payne 1&2 активно продвигаются по этапам разработки

Известная видеоигровая студия Remedy из Финляндии поделилась новыми подробностями о своей выручке в последнем финансовом отчете за первый квартал 2025 года. Remedy похвасталась своими результатами, а также рассказала о некоторых деталях из разработки новых игр.

За период с января по март 2025 года общий доход поднялся на 24% по сравнению за аналогичный период в 2024 году и составил 13.4 миллиона евро. Из этой суммы 2.64 миллиона евро принесли продажи игр компании, это больше на 44%, если сравнивать с прошлогодними результатами.

Говоря об играх студии, стоит отметить, что Alan Wake 2 отбил затраты на производство некоторое время назад, и теперь игра приносит только прибыль. Пару месяцев назад продажи игры оценивались в 2 миллиона копий. В то же время разработка Control 2 перешла в активную стадию в феврале этого года, а права на франшизу уже практически выкуплены у 505 Games – Remedy внесла последний платеж за право владеть этим IP. Анонсированные ремейки Max Payne 1 и 2 уверенно двигаются по намеченному плану, постепенно приближаясь к новым важным этапам разработки.

Уже летом планируется выход новой самостоятельно изданной Remedy игры — кооперативного шутера FBC: Firebreak. Релиз намечен на 17 июня.