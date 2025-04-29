Также Sony анонсировала презентацию по игре

Новая часть Borderlands, популярной серии лутер-шутеров, Borderlands 4 должна была выйти 23 сентября этого года, но сегодня глава Gearbox Рэнди Питчфорд сообщил, что новой датой релиза стало 12 сентября, на полторы недели раньше. Никто не стал раскрывать подробностей, касающихся причин переноса, однако многие уже предположили, что это связано с другими громкими релизами, намеченными на сентябрь – Marathon от Bungie и Ghost of Yotei от Sucker Punch. Хотя кто знает, возможно, Take-Two, владелец Gearbox и 2K Games, расчищает временное окно для релиза Grand Theft Auto 6.

PlayStation решила поддержать новость о переносе игры и объявила о проведении специальном мероприятии – State of Play по Borderlands 4, которое пройдет 1 мая в 0:00 по московскому времени. Ожидаются новые подробности об игре, в том числе показ геймплея с демонстрацией заданий, нового оружия и персонажей.

Выход игры ожидается на всех современных платформах – Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также на анонсированной Nintendo Switch 2.