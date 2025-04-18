15 мая станет известно, будет ли перенос GTA 6

С момента официального анонса Grand Theft Auto 6 прошло уже более 500 дней, что является самым большим промежутком между трейлерами игр Rockstar Games. Фанаты продолжают строить безумные теории о дате выхода второго трейлера, а глава Take-Two Штраус Зельник сказал, что активная маркетинговая кампания игры стартует не раньше, чем за полгода до планируемого релиза. Напомним, что точной даты выхода игры нет до сих пор.

Тем временем Take-Two Interactive опубликовала на своем сайте новость о том, что 15 мая состоится конференция, в ходе которой будет представлен отчет по финансовым результатам за четвертый квартал и финансовый 2025 год, который завершился совсем недавно, 31 марта. В подобных отчетах публикуется не только информация о полученной прибыли и проделанной работе, но и планы на ближайшее будущее. В одном из таких отчетов ранее указывалось, что компания ожидает получить колоссальную прибыль осенью 2025 года, что и послужило основанием для ожиданий GTA 6 в этот срок. Из нового отчета станет ясно, планируется перенос игры или нет, исходя из финансовых ожиданий компании.

Релиз GTA 6 ожидается только на консолях текущего поколения, без одновременного релиза на ПК, как всегда и делала Rockstar Games. Недавно хакерша Empress заявила, что взломает ПК-версию игры, если в ней будет защита Denuvo.