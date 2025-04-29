Оббе Вермей, известный своими рассказами о работе в Rockstar Games, поделился мнением о новых трейлерах GTA VI

Чем ближе релиз Grand Theft Auto 6, тем больше новостей и слухов появляется об игре. Как мы знаем, первая официальная информация о GTA 6 была опубликована только в декабре 2023 года с выходом первого трейлера игры. За это время он смог набрать более 250 миллионов просмотров, а также более одного миллиона комментариев.

Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar, который проработал в компании с 1995 по 2009 год, заявил, что игре больше и не нужны трейлеры. По его словам, Rockstar сможет удержать интерес игроков через секретность и минимальные усилия в маркетинговой стратегии. Он также заявил о том, что GTA 6 может быть перенесена из-за задержек в разработке, как это было с GTA 4, когда он еще работал в Rockstar Games. Интересный факт: GTA 4 вышла ровно 17 лет назад – 29 апреля 2008 года на PlayStation 3 и Xbox 360.

Официальных новостей о Grand Theft Auto 6 не было практически полтора года, что является довольно долгой паузой. Какие-то новости могут появиться ближе к 15 мая, когда Take-Two опубликуют финансовый отчет за последний финансовый квартал. Об этом же сообщает и Том Хендерсон, который анонсировал большой материал по GTA 6 Online, приуроченный к этому же отчёту.

Игроки с нетерпением ждут новостей об игре, а Штраус Зельник, глава Take-Two, рассказывал о новой маркетинговой стратегии, согласно которой рекламная кампания должна начинаться примерно за полгода до релиза.