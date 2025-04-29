Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Бывший разработчик Rockstar считает, что GTA 6 не нужны дополнительные трейлеры
Оббе Вермей, известный своими рассказами о работе в Rockstar Games, поделился мнением о новых трейлерах GTA VI

Чем ближе релиз Grand Theft Auto 6, тем больше новостей и слухов появляется об игре. Как мы знаем, первая официальная информация о GTA 6 была опубликована только в декабре 2023 года с выходом первого трейлера игры. За это время он смог набрать более 250 миллионов просмотров, а также более одного миллиона комментариев.

Оббе Вермей, бывший технический директор Rockstar, который проработал в компании с 1995 по 2009 год, заявил, что игре больше и не нужны трейлеры. По его словам, Rockstar сможет удержать интерес игроков через секретность и минимальные усилия в маркетинговой стратегии. Он также заявил о том, что GTA 6 может быть перенесена из-за задержек в разработке, как это было с GTA 4, когда он еще работал в Rockstar Games. Интересный факт: GTA 4 вышла ровно 17 лет назад – 29 апреля 2008 года на PlayStation 3 и Xbox 360.

Официальных новостей о Grand Theft Auto 6 не было практически полтора года, что является довольно долгой паузой. Какие-то новости могут появиться ближе к 15 мая, когда Take-Two опубликуют финансовый отчет за последний финансовый квартал. Об этом же сообщает и Том Хендерсон, который анонсировал большой материал по GTA 6 Online, приуроченный к этому же отчёту.

Игроки с нетерпением ждут новостей об игре, а Штраус Зельник, глава Take-Two, рассказывал о новой маркетинговой стратегии, согласно которой рекламная кампания должна начинаться примерно за полгода до релиза.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #gta #grand theft auto #гта 6 #гта 6 трейлер
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Афганистан просит Россию построить новый тоннель
34
Майнинг Bitcoin перестал приносить прибыль, поскольку себестоимость 1 ВТС достигает в США $137 000
11
Nissan планирует прекратить производство машин на своём китайском предприятии в Ухане
+
Протестирован первый в мире ноутбук с Voodoo4 M4800
10
Новый космический корабль Starship 36 от SpaceX отправился на Massey’s Range для криотестов
+
В России обновят железнодорожную станцию Сала, построенную при Александре II
+
Сенсор нового поколения положит начало новому тренду камер на 200 МП во всех флагманах
1
Новый складной смартфон Samsung G Fold в разложенном виде будет иметь размер 9,9 дюйма
+
Китайский блогер превратил крышку процессора Intel в основание водоблока
+
AMD официально анонсировала Radeon RX 9070 GRE в Китае — в играх на 6% быстрее RX 7900 GRE
8
Xiaomi запустила серию энергосберегающих телевизоров Redmi TV X 2025 с дисплеями 4K 288 Гц
+
OKI создала 124-слойные печатные платы для тестирования чипов нового поколения
+
Первые смартфоны на флагманской SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 появятся осенью 2025 года
1
Трамп заявил о желании Зеленского завершить конфликт и призвал Россию подписать мирное соглашение
3
В КНДР официально подтвердили отправку войск на территорию России
3
США поддерживают связь с Индией и Пакистаном на фоне возросшей напряжённости в регионе
+
Некоторые пользователи ПК уходят с GTA V Enhanced обратно на версию Legacy
1
Новая Зеландия поставит Украине боевые беспилотники
+
DeepSeek представила новую ИИ-модель R2 с вычислительной мощностью 512 петафлопс
+
ASUS представила маршрутизатор RT-BE82U с поддержкой Wi-Fi 7 и скоростью до 6500 Мбит/с
3

Популярные статьи

14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
235
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
30
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
59
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
39
Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля
+
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
35
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
8
Американский тяжёлый танк Т-29 - мощь, оказавшаяся не нужной
4
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
2
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
10

Сейчас обсуждают

ultrauma
22:46
оооо помню сначала взял GT 9800 палитовскую самую дешевую и она мне показалось шумной и потом по случаю за минимум доплаты поменял ее на GTS 250 dark edition или как то по другому она называлась дарк...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
ebatoryi
22:39
Путин за свои слова отвечает-он жил в 90-х в России и цену слов знает.А у пиндосов наоборот,им плевать на то что они говорят.
Представлен первый экологически чистый защищённый смартфон FOSSiBOT F112 PRO 5G
Владимир Феоктистов
22:37
Амуде - знатные производители кала под грифом "видеокарта"
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Alexey B
22:36
Брал в своё время 3870 ОС версию от HIS с их турбинным кулером - выла она знатно, но Сталкер первый таскала на ура. Т.к. с воем турбины было очень некомфортно, то был скачан образ БИОС-а с хобота из о...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
Укротитель Укропов
22:24
минск 3 бессмысленен, полумеры неизбежно приведут к сво 2
Представлен первый экологически чистый защищённый смартфон FOSSiBOT F112 PRO 5G
E. S.
22:24
Хочу функцию управления климатом если не на континенте, то хотя бы в регионе!
Garmin выпустила бета-обновление 21.10 для для старших моделей смарт-часов
Fess 11fess11
22:22
Кому ты сдался, со своими отзывами. Новости про черные экраны читал, чего не напишешь?
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Fess 11fess11
22:19
Жалко тех, кто такое пишет) Вспомни интелобоев, не фанатик) P.S. У меня 4070с, но поржать с защитников куртки я люблю)
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Anton Пыль
22:18
На 2к перешёл ещё в 2010 году, и ни когда не испытывал ни каких проблем)
Я снова отложил покупку нового QHD монитора для игрового ПК на пару лет и вот почему
Fess 11fess11
22:17
Когда оптимизация говно, даже хваленые технологии не помогают, живи с этим. Меня вообще удивляет современная графика в играх, на ультрах красиво, начинаешь снижать - говным-говно. Как подобает таким...
Как AMD снова села в лужу, и почему FSR 4 и серия видеокарт Radeon RX 9070 вызывает разочарование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем