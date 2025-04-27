Том Хендерсон анонсировал крупный материал с подробностями

Том Хендерсон, авторитетный инсайдер, а также известный журналист из издания Insider Gaming, анонсировал большую статью, где пообещал раскрыть подробности онлайн-составляющей Grand Theft Auto 6. Выход этого материала состоится ориентировочно через две недели, аккурат перед финансовым отчётом Take-Two, который компания опубликует 15 мая. Том поделился информацией в подкасте Insider Gaming Weekly.

Инсайдер также сообщил, что ожидает публикации новой информации по игре от самой Rockstar Games в день публикации отчёта или незадолго до него. Дело в том, что если планы на релиз GTA 6 осенью этого года остаются в силе, то приближающийся финансовый отчёт — отличная дата для новостей по игре. В противном случае, игрокам предстоит ожидать переноса игры в ближайшее время.

Хендерсон не стал делиться деталями из своего материала. Скорее всего, онлайн режим в GTA 6 не будет сильно отличаться от версии из GTA 5, но может взять какие-то успешные наработки из Red Dead Online, поскольку Rockstar Games часто пробует новые технологии и системы в своих играх, прежде чем раскрыть их в новой GTA.