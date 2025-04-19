Фанаты пересмотрели первый трейлер до дыр

За последнее время с Grand Theft Auto 6 случилось несколько интересных вещей. Во-первых, трейлер игры, который вышел более 500 дней назад смог достичь отметки в 250 миллионов просмотров на YouTube. Трейлер вышел в декабре 2023 года и затмил своим появлением весь интернет, поставив множество рекордов. Также под видео собралось более 1 млн комментариев.

Во-вторых, как уже стало известно, Take-Two выпустит свежий квартальный отчет 15 мая, из чего станет известно, планируется ли перенос GTA 6, или же стоит ожидать осенью этого года, как и планируется. Некоторые особо яростные поклонники даже уверены, что Rockstar Games раскроет дату релиза в этом отчете.

В-третьих, у тех, кто заждался второго трейлера GTA 6, появилась новая теория, согласно которой, свежая информация об игре должна появиться в сети 23 мая. Теоретики связывают эту дату с годовщиной смерти Бонни и Клайда, которыми вдохновлялись Rockstar Games при создании персонажей Джейсона и Люсии. Автор справедливо заметил, что если люди строят теории вокруг фаз луны, чисел на контейнерах и прочих странных деталей, то и эта имеет право на жизнь.

Как бы то ни было, официально заявлено, что маркетинг GTA 6 начнется не раньше, чем за полгода до релиза игры. Штраус Зельник, глава Take-Two Interactive, заявил о переходе на краткосрочные рекламные кампании для своих проектов.