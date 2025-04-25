Ubisoft делает работу над ошибками

Ubisoft, как известно, отключила оффлайн режим в The Crew 2014 года, а в игру сыграть уже нельзя, поскольку компания отключила поддержку её серверов. Такое действие вызвало сильное недовольство игроков, что те решили подать в суд на Ubisoft, однако в ответ получили заявление о том, что геймеры не покупают игру, а лишь «лицензию на доступ».

Недавно стало известно, что вторая часть The Crew получит оффлайн режим в одном из ближайших обновлений, по словам самой Ubisoft. В другой игре серии, The Crew Motorfest, такого обновления в ближайшее время не ожидается, поскольку добавление оффлайн режима требует гораздо больше времени.

Конкретных сроков Ubisoft не назвала, поэтому говорить о серьезном намерении это сделать не приходится. Возможно, компания планирует таким образом поднять свой авторитет среди игроков, а добавлять оффлайн режим на самом деле не планируется.

Издатель на примере The Crew четко дал понять разницу между оффлайн режимом и отключением серверов. По словам компании, отключение серверов игры должно происходить тогда, когда все онлайн функции перестают быть доступными по разным причинам. Какие точно причины являются причинами отключения серверов у игр, не сообщалось.