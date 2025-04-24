В сети появились первые отзывы, а также содержание сцен после титров

В Лондоне состоялась мировая премьера «Громовержцев*», 36 фильма в киновселенной Marvel, после чего сеть заполнили отзывы посмотревших, а также описание сцен после титров.

Как сообщают первые зрители, «Громовержцы*» являются свежим взгядом на уставшую за последние годы киновселенную. Фильм хвалят за увлекательную химию между персонажами, в частности, многие выделяют Флоренс Пью, которая сыграла Черную Вдову, а также главного злодея в лице Часового.

Хвалят постановку экшен сцен и графику в фильме, которая не выглядит так, словно её делали поспешно, лишь бы успеть к премьере. Во многих отзывах в положительном ключе выделяют эмоциональную историю о команде антигероев, которые проходят через свои арки искупления и становятся героями, которые нужны миру во время отсутствия Мстителей. Выделяют баланс между юмором, экшен-сценами и эмоциональными моментами.

В фильме имеется две сцены после титров. Первая представляет собой юмористическую сценку, в которой Красный Страж пытается найти детскую игрушку в коробке с хлопьями. Вторая сцена является важной для общей истории фильмов Marvel. В ней показано формирование новой команды Мстителей и намек на следующий фильм – показано прибытие корабля Фантастической четверки в эту вселенную. «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» готовится к выходу 25 июля этого года.

Для желавших посмотреть данный фильм в кинотеатре есть плохие новости. Кинотеатры откажутся от предсеансовых показов голливудских фильмов на майские праздники, как это уже бывало ранее. Данная инициатива продлится с 1 по 15 мая, аккурат перед началом премьеры «Громовержев*» и сиквела «Расплаты» с Беном Аффлеком, Джоном Бернталлом и Дж. К. Симмонсом.



