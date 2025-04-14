Empress обещает вернуться к взлому игр с Denuvo

Известная хакерша, ответственная за взломы множества игр со встроенной антипиратской защитой Denuvo, объявила о своем намерении взломать Grand Theft Auto VI на ПК, если никто не сможет это сделать. Незадолго до этого она заявила о своем желании вернуться в эту сферу после нескольких лет перерыва. Несмотря на то, что ПК-версия Grand Theft Auto 6 еще не анонсирована, взломщица уже готова взяться за работу.

Ранее Rockstar Games никогда не прибегала к использованию Denuvo в своих играх, но некоторые фанаты допускают такое развитие событий. Поклонники опасаются такого исхода событий, поскольку Denuvo не пользуется популярностью из-за своего влияния на производительность в видеоиграх, ухудшая оптимизацию.

Последним «релизом» от Empress была игра Dead Island 2, взломанная в 2023 году. После этого хакерша перестала выходить на связь. Также она ответственна за взлом Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games.

Релиз Grand Theft Auto 6 должен состояться этой осенью на Xbox Series и PlayStation 5. Исходя из календаря релизов Take-Two и объявленной короткой рекламной компании, фанаты уверены в том, что переносов не будет.



