Но ждать релиза придется долго

Инсайдер NateTheHate поделился в соцсети X информацией о том, что официальный ремастер Fallout 3 находится в разработке внутри стен Bethesda. Ранее этот же человек говорил о разработке ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion, что в последние дни подтверждается многими авторитетными источниками. Релиз Oblivion ожидается уже на следующей неделе.

По его словам, ждать новостей от Bethesda в ближайшее время не стоит, поскольку проект находится на ранней стадии разработки. Также неизвестно, занимается ли разработкой сама Bethesda, или поручила этот проект какой-нибудь другой студии.

Учитывая успех сериала Fallout от Amazon, желание вновь вернуться к серии является довольно логичным ходом от Bethesda. Фанаты также не дают серии уйти на покой. Для игр Fallout разрабатывается и выпускается большое количество пользовательских модификаций. Некоторые из них могут претендовать на звание отдельной игры, как, например, Fallout: London – глобальной модификации для Fallout 4.

На данный момент поклонникам третьей части серии остается только ждать как минимум год или два, чтобы получить информацию о дате выхода обновленной версии.