Разработчики случайно раньше времени опубликовали скриншоты и обложку игры

Инсайдер Джефф Грабб ранее заявлял, что анонс и релиз ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion случится уже на следующей неделе. Также он упоминал об игровой презентации Xbox 23 апреля, но эта информация на данный момент остается вообще без каких-либо подтверждений, в отличие от ремейка Oblivion.

В сети уже не первый месяц ходят слухи о секретной разработке ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion, за которую отвечают Virtuos Games, известная тем, что является студией поддержки для Metal Gear Solid Delta: Snake Eater и разработкой различных портов для игр. Сегодня на сайте этой студии появились скриншоты из игры, а также промо постеры. У игры будет два издания – стандартное и делюкс, однако об их содержании на данный момент нет информации. Игра также будет иметь физическое издание. Сообщается что Oblivion разрабатывается на движке Unreal Engine 5.

Сообщается, что игра получит релиз на PlayStation 5 и Xbox Series с моментальным релизом в подписочном сервисе Game Pass. О релизе на персональных компьютерах на данный момент не сообщалось.

Остается ожидать официальной информации в ближайшее время, чтобы подтвердить или опровергнуть слова инсайдеров.



