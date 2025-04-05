Про игру давно не было новостей после большого слива данных компании

Insomniac Games, известная в последние годы благодаря разработке игр про Человека-Паука, подтвердила, что в студии ведется активная разработка игры про Росомаху для Playstation 5. Это, несомненно, хорошие новости для фанатов супергеройских игр, а также для любителей эксклюзивов Sony.

Wolverine для Playstation 5 была анонсирована более трёх лет назад – в сентябре 2021 года на мероприятии PlayStation Showcase, где был представлен только тизер игры. С тех пор официальной информации и новых промо материалов не поступало.

Однако было множество данных из неофициальных источников. В декабре 2023 года произошел массовый слив данных Insomniac Games, включая материалы по Wolverine. Общественности были представлены концепт-арты, видеоролики с ранним геймплеем игры, и даже слитый билд. По заявлениям разработчиков, данная ситуация никак не повлияла на разработку игры. Студия лишь отметила, что благодарна многим коллегам из игровой индустрии за поддержку и сочувствие.

Тем не менее, из сливов удалось установить, что будет представлять из себя игра. Это будет экшен от третьего лица с элементами слэшера. Ранее отмечалось, что в игре не будет открытого мира, однако действие игры будет происходить на обширных локациях.

О дате выхода игры пока ничего не известно, но ожидать её стоит не раньше 2026 года.