Все отменилось из-за изменения политики студии

Последний раз Человек-паук и Веном сталкивались на больших экранах только в фильме 2007 «Человек-паук 3: Враг в отражении», где этих персонажей сыграли Тоби Магуайр и Тофер Грейс соответственно. С тех пор сменилось целое поколение фанатов комиксов, но от этого ожидание такого столкновения ничуть не упало.

Том Харди в интервью Playlist признался, что кроссовер с Человеком-пауком Тома Холланда был близок к тому, чтобы он смог увидеть свет, однако изменение политики киностудий изменилось, и эти планы были отложены в долгий ящик.

На столкновение именно этих персонажей у аудитории есть два мнения. Один лагерь против их столкновения, поскольку такой фильм будет фансервисной пустышкой, ведь у этих персонажей нет общей предыстории, как это было в фильме 2007 года или во множестве мультфильмов, не говоря уже о комиксах. Других же отсутствие конфликта персонажей не сильно волнует, поскольку это мог бы быть просто забавный фильм, который мог бы порадовать многих самим фактом своего существования. Например, как сам заявил актер, его дети были бы очень рады увидеть такой фильм.

Как уже известно, Веном Тома Харди живет в своей отдельной киновселенной, но Sony уже пыталась связать его со вселенной Marvel от Disney. В сцене после титров «Веном 2» Эдди Брок перенёсся в мир к Тому Холланду, а в конце фильма «Человек-паук: Нет пути домой» он уже отправился обратно, оставив частичку инопланетного симбиота. Такое хаотичное появление и быстрое исчезновение из общей киновселенной Marvel, по всей видимости, и является тем самым изменение планов киностудий, о которых говорил Том Харди.

Пока Веном Тома Харди находится в подвешенном состоянии, четвертый фильм про Человека-паука с Томом Холландом обзавелся названием – Spider-Man: Brand New Day.