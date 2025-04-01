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Amogus54
Новый фильм про Человека-Паука получит название Spider-Man: Brand New Day
На CinemaCon раскрыто название фильма «Человек-паук 4»

После долгого отсутствия официальных новостей про четвертый фильм о Человеке-Пауке с Томом Холландом, Marvel Studios и Sony официально объявили название фильма. Новая часть приключений о стенолазе получит подзаголовок «Brand New Day», что можно перевести как «Совершенно новый день».

Сейчас в Лас-Вегасе проходит выставка CinemaCon, где многие студии представляют эксклюзивные материалы для посетителей, но некоторые новости всё же публикуют и для широкой публики. Четвертая часть выйдет в прокат в кинотеатрах 31 июля 2026 года, что занимает промежуток между фильмами «Мстители: Судный День» и «Мстители: Секретные войны», которые выйдут в мае 2026 и мае 2027 соответственно.

Marvel Studios и Sony Pictures продолжат сотрудничество в рамках киновселенной Marvel. Продюсерами выступят известные всем Кевин Файги и Эми Паскаль, которые ранее сняли трилогию с Томом Холландом. В качестве режиссера назначен Дестин Дэниел Креттон, который занимался постановкой фильма «Шан-Чи и Легенда десяти колец», который вышел в 2021 году.

В комиксах с подзаголовком «Brand New Day» выходили истории, в которых впервые появился Мистер Негатив (один из злодеев в игре Marvel's Spider-Man), а также это было возвращение Человека-Паука к своим корням супергероя уличного уровня после его участия в глобальных кроссоверах со Мстителями.

#новости игр #новости игровой индустрии #marvel #человек-паук #marvel studios #человек-паук 4 #человек-паук: новый день
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