Различным игровым журналистам дали поиграть по три часа, чтобы они выпустили рецензии с первыми впечатлениями

Новая часть поистине легендарной серии – Doom: The Dark Ages готовится к выходу уже 13 мая (для предзаказавших премиум издание), а это означает, что игра должна уже начать активно рекламироваться. С этой целью Bethesda и id Software позволили игровым журналистам сыграть в демо-версию игры для написания первых рецензий.

Сообщается, что игра ощущается как шутер из мира Dark Souls из-за смещения геймплея в сторону ближнего боя, где главным оружием Думгая будут его кулаки. Однако это не означает, что в игре нет стрелкового оружия, разработчики просто сместили акцент. Сообщается, что фокус на ближний бой не превращает игру во что-то новое, а меняет ритм самой игры.

Геймплей остался довольно динамичным, где придется разбираться как с полчищами демонов, так и с одиночными противниками. В обоих случаях придется немного пораскинуть мозгами и придумать тактику, чтобы победить врагов. В игре придется активно пользоваться блоком и парированием, попадая в тайминги.

Завязка сюжета незамысловатая – главный герой попадает в альтернативное измерение в сеттинге темных веков, где его берут в плен и заставляют сражаться против демонов. Других подробностей о сюжете игры не стоит ожидать вплоть до релиза.

В игре появятся мехи и драконы, которые ощущаются довольно весомыми и колоссальными. Игра с ними дарит кардинально другой опыт.



В целом журналисты отмечают, что игра получается довольно интересной, несмотря на мелкие недоработки, которые обещают починить к релизу игры. Игра выйдет 13 мая для обладателей премиум издания, а все остальные получат доступ к игре 15 мая.