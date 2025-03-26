CD Projekt Red рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться перед выходом игры

Ведущие лица CD Projekt, генеральные директора Михал Новаковски и Адам Бадовски дали интервью, в котором поделились трудностями, с которыми пришлось столкнуться на ранних этапах жизни компании. Задолго до того, как «Ведьмак 3» стал мировым хитом, были дни, когда сотрудникам приходилось буквально спать под своим рабочим столом.

Как и во многих других историях успешных компаний, здесь имеет место быть скромное начало и превозмогания в начале пути. Несмотря на это, многие геймеры уверены, что CD Projekt Red всегда была успешна. Новаковски и Бадовски рассказали, что менеджмент во времена запуска компании был хаотичным, а рабочее пространство не было толком обустроено. Новаковски подметил, что ностальгия коварна и он помнит некоторые вещи гораздо лучше, чем они были на самом деле. Также он добавил, что чувство того, что они были в начале пути аутсайдерами, добавляло мотивацию и надежду.

До того, как CD Projekt Red стала той силой, которой она является сегодня, генеральным директорам приходилось самим много работать, чтобы заслужить свое место в игровой индустрии. В то время их считали незначительной студией. Теперь, как крупный игрок отрасли, они больше не сталкиваются с такими неудобствами, превратившись в весьма уважаемых фигур в игровом мире.