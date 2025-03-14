Ubisoft максимально расширяет аудиторию

Успех новой игры от Ubisoft, Assassin's Creed Shadows, будет крайне важным для компании. После нескольких провалов крупнобюджетных игр, таких как Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws, Ubisoft решила серьезно взяться за продвижение новой Assassin's Creed. Также компания пересмотрела свою маркетинговую кампанию после скандала, связанного с происхождением и историей чернокожего самурая Ясукэ.

Эти факторы, а так же необходимость улучшить техническое состояние игры, заставляли откладывать релиз игры. Переносы дали разработчикам дополнительное время для улучшения и других аспектов игры. Ubisoft изменила свое мнение по поводу совместимости игры со Steam Deck на релизе. На сегодняшний день стало известно, что игра будет доступна для игры на портативной игровой консоли от Valve. Об этом разработчики заявили через свой официальный аккаунт в X (бывший Twitter). «Мы рады сообщить, что поддерживаем Steam Deck на старте и в настоящее время ждем уровня классификации от Valve. Скоро появится дополнительная информация», – заявили Ubisoft.

Игра выйдет уже через неделю, 20 марта. После релиза станет понятно, чего стоит ожидать от Ubisoft в дальнейшем.