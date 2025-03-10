Боевка за Цири предложит что-то новое

После выхода первого официального трейлера «Ведьмака 4» всем стало точно ясно, что главным героем будет Цирилла из Цинтры, одна из протагонистов «Ведьмака 3: Дикая Охота». Аудитория разделилась на два лагеря – на тех, кто такое изменение одобрил и на тех, кто стал строго этому противиться. Одной из главных претензий была внешность Цири, однако CD Projekt Red позже показали другой кадр с главной героиней, и возмущения по поводу внешности утихли.

Тем не менее многие интересуются, как будет ощущаться игра за Цири, ведь она не была типичным ведьмаком, у нее были сверхъестественные способности и, соответственно, другой боевой стиль. Павел Бурза, старший менеджер по коммуникациям в CD Projekt RED, рассказал, как будет отличаться боевка за Цири на одном из подкастов.

Бурза отметил, что Цири будет очень ловкой и проворной, она будет гораздо "легче ощущаться", нежели Геральт, который тоже был гораздо быстрее обычного человека. Он также подметил, что она «двигается так, будто ее вырастили волки в Каэр Морхене», еще больше подчеркивая уникальность Цири.

Что касается её сверхъестественных способностей от Старшей крови, то многие предполагают, что их в игре не будет, чтобы не сломать баланс игры. Ожидается, что потеря сил будет объяснена сюжетно. CD Projekt RED уже подтвердили, что Цири пришлось ослабить для The Witcher 4, но еще предстоит выяснить, насколько она будет ослаблена.