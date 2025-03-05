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Amogus54
Некоторые игроки недовольны отключением внутриигрового чата в GTA 5 Enhanced Edition
Поклонники заметили, что один аспект GTA 5 Enhanced Edition не ощущается как улучшение.

На ПК наконец-то состоялся релиз улучшенной версии Grand Theft Auto 5 Enhanced Edition со всеми улучшениями, которые ранее были доступны только на консолях Playstation 5 и Xbox Series X/S. Помимо обновлений с консолей, игра так же получила поддержку таких современных технологий для ПК, как DLSS, FSR, трассировка лучей, Direct Storage и т.д., а так же новый контент для GTA Online.

Несмотря на то, что эта версия должна представлять только улучшения в самых разных видах и быть шагом вперед для проекта, игроки нашли один большой минус. Игроки, которые после обновления зашли в игру, быстро поняли, что одна важная функция на ПК пропала. Внутриигровой чат, ранее являвшийся одним из основных элементов игры в GTA 5 на ПК, пропал из онлайн режима.

Многие геймеры привыкли общаться с другими игроками во время игры в GTA Online с помощью игрового текстового чата. Игроки изначально думали, что пропажа чата может быть глюком, но техническая поддержка Rockstar подтвердила в ответ на вопрос одного из игроков, что «внутриигровой текстовый чат не будет поддерживаться при запуске» для этой версии игры. 

Однако формулировка «на запуске» предполагает, что внутриигровой текстовый чат может вернуться в GTA 5 Enhanced в конечном итоге. На данный момент многие геймеры огорчены отсутствием текстового чата, поскольку это распространенный способ общения и даже заведения новых друзей во время игры в GTA Online.

Такая жесткая политика Rockstar в отношении онлайн-чата вызывает вопросы касательно будущего GTA 6. Игроки беспокоятся, что игрового чата может и не быть в онлайн режиме новой части. Вполне возможно, что у Rockstar другое видение того, как фанаты должны общаться во время игры. Вероятно, такое изменение связано с недавним созданием официального Discord сервера Rockstar, куда компания может перенести общение геймеров.

#новости игр #новости игровой индустрии #rockstar games #gta 5 #grand theft auto 5 #grand theft auto 5 legacy #gta 5 legacy
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