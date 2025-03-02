Согласно слитым документам, AMD готовит обновленный чип для Valve

На днях в сеть просочились торговые документы с накладными, в которых упоминается процессор под названием «AMD Aerith Plus». Напомним, что в оригинальном Steam Deck, который вышел в феврале 2022 года устанавливался чип «AMD Aerith», который обладал четырьмя ядрами и восемью потоками Zen 2, а также достойной графикой RDNA 2 с расчетной мощностью 1,6 TFLOPS. AMD сотрудничает с Valve точно так же, как и с Sony и Microsoft, производя для каждой компании своё железо.

Частота процессорной части нового на 300 МГц выше, чем у базового Aerith, а частота встроенного видеоядра больше на 200 МГц. Соответственно, вырос и максимальный TDP, на 5 Вт и будет составлять 20 Вт. Повышение лимитов питания может указывать на более развитую систему охлаждения в обновленном Steam Deck. В документах фигурирует память LPDDR5x с частотой 8533 МГц, что превосходит текущую LPDDR5-6400 у Steam Deck OLED.

Так как изменения небольшие, обеспечивающие лишь повышение частот, то это может быть просто обновленная версия текущего Steam Deck, по аналогии с PlayStation 5 Pro. Архитектурных изменений нет, поэтому ожидать Steam Deck 2 на этом чипе не приходится. Условный «Steam Deck Pro» всё равно сможет найти своего покупателя, если предложит большую производительность за ту же, или не сильно большую, цену.