После релиза GTA 3 на Dreamcast фанаты взялись за следующую часть

Grand Theft Auto: Vice City не перестаёт интересовать умы верных поклонников. После ремейка игры на движок GTA 4, фанаты взялись за порт игры на Sega Dreamcast. Та же группа энтузиастов, что делала порт GTA 3 на Dreamcast объявила о своем намерении перенести на эту игровую приставку следующую часть франшизы.

На данный момент проект находится на ранней стадии разработки, однако игру уже можно запустить. В ней наблюдается большое количество багов – есть графические проблемы и нет звука. Порт GTA 3 начинался с похожих проблем, однако команде разработчиков довольно быстро удалось сделать играбельную версию. Не смотря на значительный прогресс, разработчики не торопятся давать прогнозы относительно сроков релиза такой версии игры.

Оригинальная Grand Theft Auto: Vice City вышла на PlayStation 2 в далёком 2002 году, а затем добралась до ПК и первого Xbox . Версия для PS2 разошлась впечатляющим тиражом в 14,2 миллиона копий, а общие продажи игры во всех форматах превысили 17,5 миллионов. На данный момент издатель предлагает играть в Vice City в составе трилогии классических GTA с подзаголовком The Definitive Edition, которая вышла в 2021 году. Или же стоит присмотреться к фанатскому ремейку, который недавно получил патч.







