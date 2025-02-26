Ранее разработчики заявляли, что не будут выпускать обновления, но ими занялись другие энтузиасты

Команда Ballas Games, которая официально не имеет отношения к Revolution Team, выпустила патч с исправлением ошибок для GTA Vice City Nextgen Edition – фанатского ремейка классической игры на движке GTA 4. Были исправлены некоторые баги и просто сомнительные моменты, которые были неудобными в процессе игры.

Среди изменений можно выделить следующие:

Доступ к последней миссии теперь открывается при завершении миссий 7 любых бизнесов, как и было в оригинальной игре, но не было в релизной версии ремейка;

Изменены положения камер на всех транспортных средствах, изменена анимация бега;

Исправлены коллизии во многих местах, что раньше могло вызывать трудности при прохождении

Добавлены уведомления о прохождении дополнительных активностей (миссии таксиста, уникальные прыжки);

Исправлены ошибки с сохранениями – теперь здоровье после сохранения восполняется и броня не пропадает после загрузки;

Исправлены ошибки в сюжетных миссиях;

Множество других исправлений.

Проект продолжает жить, не смотря на давление юристов со стороны Take-Two. Напомним, что ранее разработчикам забанили канал в Telegram и вынудили удалить ссылки на скачивание в сообществе ВКонтакте. Теперь же проектом занимаются под другим именем.