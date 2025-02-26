Команда Ballas Games, которая официально не имеет отношения к Revolution Team, выпустила патч с исправлением ошибок для GTA Vice City Nextgen Edition – фанатского ремейка классической игры на движке GTA 4. Были исправлены некоторые баги и просто сомнительные моменты, которые были неудобными в процессе игры.
Среди изменений можно выделить следующие:
- Доступ к последней миссии теперь открывается при завершении миссий 7 любых бизнесов, как и было в оригинальной игре, но не было в релизной версии ремейка;
- Изменены положения камер на всех транспортных средствах, изменена анимация бега;
- Исправлены коллизии во многих местах, что раньше могло вызывать трудности при прохождении
- Добавлены уведомления о прохождении дополнительных активностей (миссии таксиста, уникальные прыжки);
- Исправлены ошибки с сохранениями – теперь здоровье после сохранения восполняется и броня не пропадает после загрузки;
- Исправлены ошибки в сюжетных миссиях;
- Множество других исправлений.
Проект продолжает жить, не смотря на давление юристов со стороны Take-Two. Напомним, что ранее разработчикам забанили канал в Telegram и вынудили удалить ссылки на скачивание в сообществе ВКонтакте. Теперь же проектом занимаются под другим именем.