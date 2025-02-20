Это стало известно из вакансий CDPR, где компания упомянула "самые реалистичные и реагирующие на вещи толпы людей, когда-либо виденные в видеоигре".

Польская студия CD Projekt Red активно набирает сотрудников для работы над продолжением Cyberpunk 2077. В свежих вакансиях разработчики упомянули амбициозную цель — создать в сиквеле самую реалистичную и отзывчивую систему поведения толпы в истории видеоигр. Если всё пойдёт по плану, NPC нового поколения смогут реагировать на окружающую среду и действия игрока с невиданной ранее естественностью.

Поклонники жанра прекрасно знают, что одним из эталонов живого мира в видеоиграх считается Red Dead Redemption 2. Проект от Rockstar Games продемонстрировал впечатляющий уровень проработки NPC, их взаимодействий друг с другом и с игроком. CD Projekt Red, похоже, намерена поднять эту планку ещё выше.

Конечно, пока неясно, удастся ли студии реализовать задуманное. Вспоминая разработку оригинального Cyberpunk 2077, можно предположить, что некоторые заявленные механики могут быть урезаны или вовсе удалены к релизу. Однако сам факт того, что разработчики делают ставку на глубину симуляции NPC, внушает оптимизм.

На данный момент известно, что сиквел, имеющий кодовое название Project Orion, находится на стадии пре-продакшена. Этот этап начался в конце 2024 года, а полноценная разработка, по всей видимости, стартует в ближайшие месяцы. Официальной даты выхода у проекта пока нет, но, учитывая масштаб разработки, релиза стоит ожидать не раньше 2027–2028 годов.

Напомним, что оригинальный Cyberpunk 2077, несмотря на сложный запуск, со временем получил множество обновлений, исправляющих ошибки и добавляющих новые механики. Выход дополнения "Призрачная свобода" значительно улучшил игру и поднял уровень доверия к студии. Теперь остаётся надеяться, что CD Projekt Red учла все прошлые ошибки и сиквел действительно сможет поразить игроков масштабностью и глубиной игрового мира.