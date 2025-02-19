Nioh лучше всего продаётся в Европе и США

Франшиза Nioh от Koei Tecmo официально преодолела отметку в 8 миллионов проданных копий. Как рассказал генеральный директор компании Ёити Эрикава в интервью японскому изданию Denfaminicogamer, 90% продаж пришлись на Северную Америку и Европу, а оставшиеся 10% — на Японию и Китай.

В ходе беседы Эрикава также вспомнил о непростом пути серии. Разработка первой части длилась 11 лет и сопровождалась тремя полными перезапусками концепции. Однако, по его словам, итоговый результат оправдал все усилия, и объединение Koei и Tecmo позволило создать действительно качественную игру.

Оригинальный Nioh, вышедший в 2017 году, быстро завоевал популярность благодаря геймплею в духе Souls-like и интересной боевой системе. В 2020 году последовал сиквел Nioh 2, который получил ещё более восторженные отзывы от игроков и критиков.

На данный момент Koei Tecmo сконцентрирована на других проектах, но успех Nioh показывает, что интерес к франшизе остаётся высоким. В будущем поклонники надеются увидеть продолжение этой увлекательной серии игр.