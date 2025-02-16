Batman Beyond станет первой частью новой трилогии от Rocksteady

Студия Rocksteady, известная по культовой серии Batman: Arkham, работает над новой игрой, основанной на анимационном сериале Batman Beyond. Об этом сообщил инсайдер Джейсон Шрейер. По его словам, проект станет началом трилогии, которая разрабатывается для нового поколения консолей.

Batman Beyond («Бэтмен будущего») — это мультсериал от DC, вышедший в 1999 году. Сюжет разворачивается в городе будущего, где Брюс Уэйн уже слишком стар, чтобы быть Бэтменом. Его место занимает Терри МакГиннис, подросток, который под наставничеством Брюса становится новым защитником города.

Возможные особенности игры

Если Rocksteady действительно работает над игрой во вселенной Batman Beyond, можно ожидать:

Киберпанк-эстетику — неоновые улицы, летающие машины и футуристическую архитектуру.

Нового героя — вместо Брюса Уэйна игрокам предстоит управлять Терри МакГиннисом.

Усовершенствованный костюм — в отличие от классического Бэтмена, костюм будущего оснащён невидимостью, реактивными ускорителями и новыми встроенными гаджетами.

Множество новых и старых злодеев в варианте из будущего

Пока Rocksteady никак не прокомментировала эту информацию. Однако, если слухи подтвердятся, проект может стать одним из самых амбициозных супергеройских игр нового поколения.