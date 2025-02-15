Если судить по успеху проекта, он ещё долго останется актуальным.

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник подтвердил, что GTA Online не останется без поддержки даже после релиза GTA 6. По его словам, компания продолжит развивать онлайн-мир Grand Theft Auto, пока игроки проявляют к нему интерес.

В качестве примера Зельник привёл ежегодные выпуски серии NBA 2K, где каждая новая часть не мешает продолжению работы над предыдущими играми. Это подтверждает стратегию Take-Two, согласно которой поддержка не прекращается, если аудитория остаётся активной.

Хотя детали развития GTA Online в эпоху GTA 6 пока остаются неясными, игроки могут ожидать новых обновлений, ивентов и контента. Вполне вероятно, что Rockstar Games адаптирует онлайн-составляющую к новым технологиям, а возможно, интегрирует её с шестой частью.

GTA Online остаётся одним из самых популярных мультиплеерных проектов, а её монетизация через Shark Cards приносит Take-Two миллиарды долларов дохода. Отказ от игры в ближайшем будущем был бы крайне невыгодным шагом.

Официального подтверждения, насколько долго GTA Online будет существовать в своей нынешней форме, пока нет. Однако, если судить по успеху проекта, он ещё долго останется актуальным.