Epic Games Store подводит итоги 2024 года: рост пользователей и новые функции

2024 год стал для Epic Games Store значимым этапом развития, о чем свидетельствуют опубликованные статистические данные. Количество зарегистрированных пользователей магазина на ПК достигло 295 миллионов, что на 25 миллионов больше, чем годом ранее. Весьма впечатляющий рост наблюдается и во всей экосистеме Epic Games — суммарное число учетных записей на различных платформах достигло 898 миллионов.

Несмотря на небольшое снижение месячной аудитории (74 миллиона против 75 миллионов в 2023 году), вовлеченность игроков продолжает расти. Например, общее время, проведенное в играх от сторонних разработчиков, увеличилось на 11% — с 2,41 до 2,68 миллиарда часов.

Финансовые показатели также демонстрируют позитивную динамику. Общий объем платежей, включая собственные проекты Epic, достиг 1,09 миллиарда долларов, что на 15% больше, чем в 2023 году. Однако траты пользователей на сторонние игры снизились на 18% и составили 255 миллионов долларов. Одним из главных драйверов роста стали программы, позволяющие разработчикам сохранять 100% дохода в первые шесть месяцев после выхода игры в магазине.

Epic Games Store продолжает укреплять свою позицию не только на ПК, но и на мобильных устройствах. В 2024 году магазин был запущен на Android по всему миру и на iOS в ЕС. Также компания представила множество новых функций, включая возможность поиска игр по внешней базе данных, подписку EA Play, а также поддержку сторонних платежных систем в играх-сервисах.

Программа бесплатных раздач игр, уже ставшая визитной карточкой Epic Games Store, не теряет популярности. В 2024 году пользователи получили 89 игр общей стоимостью более 2000 долларов. Компания заверила, что в 2025 году традиция продолжится.

Помимо прочего, Epic Games Store активно развивает инструменты для разработчиков, включая новый диспетчер загрузок, поддержку предзагрузки и улучшенный поиск. Среди ожидаемых обновлений в 2025 году — возможность дарить игры друзьям и мультиплатформенные социальные функции.

Впереди у Epic Games Store еще много амбициозных планов, и компания намерена продолжить инвестировать в развитие своей экосистемы, улучшая возможности как для игроков, так и для разработчиков.