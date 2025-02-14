Подписка Game Pass оживляет старые хиты: Far Cry возвращается в топ

Far Cry: New Dawn покоряет чарты популярности. Благодаря недавнему добавлению в подписку Game Pass, шутер от Ubisoft сумел вернуться в топ-20 самых популярных игр на Xbox, заняв 19-е место. Этот скачок ещё раз подтверждает влияние подписочных сервисов на игровой рынок, давая вторую жизнь уже вышедшим проектам.

Помимо Far Cry: New Dawn, впечатляющий рост показала Sniper Elite: Resistance, поднявшаяся сразу на 7-е место после включения в Game Pass. Не отстаёт и Halo Infinite, улучшившая свою позицию с 23-й строчки на 17-ю, чему способствовали недавние обновления и свежий контент.

Лидерами же топа Xbox по-прежнему остаются безоговорочные фавориты: Call of Duty, Fortnite, Minecraft, Marvel Rivals и ROBLOX. Эти игры продолжают удерживать внимание аудитории за счёт постоянного обновления контента и активного сообщества.

Популярность Game Pass растёт с каждым месяцем, предоставляя геймерам доступ к огромной библиотеке игр за фиксированную плату. Это позволяет не только открывать для себя новые проекты, но и возвращаться к старым хитам, что вновь подтверждается успехом Far Cry: New Dawn и других игр, вошедших в подписку. Сама игра вышла в релиз 6 лет назад – 15 февраля 2019 года.