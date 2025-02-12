Remedy уверяет, что ремейки Max Payne достигают ключевых этапов разработки

Финская студия Remedy Entertainment поделилась свежими новостями о ремейках Max Payne 1 & 2, заявив, что процесс разработки идет гладко и достиг ключевых этапов. Проект, финансируемый и издаваемый Rockstar Games, официально находится в стадии полного производства, а студия увеличила инвестиции в его разработку.

Генеральный директор Remedy Теро Виртала отметил, что компания уверенно движется к намеченным целям, но пока не раскрывает даты выхода. Напомним, ремейк двух культовых экшенов был анонсирован еще в апреле 2022 года и станет современным переосмыслением оригинальных игр.

Оригинальный Max Payne, вышедший в 2001 году, прославился инновационной механикой bullet time, вдохновленной фильмами «Матрица». Захватывающий нуарный сюжет, поданный в формате графического романа, и фирменный мрачный стиль сделали игру хитом своего времени. Max Payne 2: The Fall of Max Payne, вышедший в 2003 году, развил идеи первой части, но серия долгое время оставалась в тени, пока в 2012 году Rockstar Games не выпустила Max Payne 3.

Фанаты с нетерпением ждут возвращения легендарного экшена на современном движке, который ранее использовался в Control и Alan Wake 2. Судя по тому, что Remedy активно вкладывает в проект дополнительные ресурсы, можно ожидать, что ремейки станут не просто обновленными версиями оригиналов, а полноценным переосмыслением классики с улучшенной графикой, физикой и возможными новыми механиками.