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Amogus54
Появились первые детали с закрытого альфа-теста новой Battlefield
Вдохновение «Доводом», классическая система и разрушения в новом проекте

Недавний закрытый альфа-тест новой Battlefield подарил фанатам первые взгляды на будущий шутер, который обещает стать следующим этапом эволюции франшизы. Одна из карт игры вдохновлена кульминационными сценами фильма «Довод» Кристофера Нолана. Игрокам предстоит исследовать заброшенные территории с уникальным вертикальным геймплеем, что обещает внести свежесть в тактические сражения.

Разработчики решили вернуться к классике, сохранив традиционную систему классов: штурмовик, инженер, поддержка и разведчик. Формирование отрядов из четырех человек позволит максимально использовать командную динамику, а уровень разрушаемости, сравнимый с Bad Company, добавит дополнительный реализм в игровой процесс. Также анонсирован возврат отслеживающего дротика, который был популярен в Bad Company 2, а арсенал выполнен в духе игр Battlefield 3 и Battlefield 4, что вызовет ностальгические чувства у давних поклонников серии.

Тем не менее, критики и игроки высказывают опасения: если разработчики и в этот раз не смогут реализовать баланс между инновациями и проверенными механиками, будущий проект может не оказаться на высоте ожиданий. Фанаты надеются, что новая Battlefield сможет не только сохранить наследие предыдущих частей, но и добавить новые элементы, отвечающие современным требованиям геймеров.

На фоне высоких ожиданий со стороны сообщества, успех проекта станет ключевым фактором, определяющим будущее франшизы. Если студия не сумеет повысить качество и внести существенные улучшения, репутация легендарной серии может пострадать. В любом случае, предстоящий релиз вызывает живой интерес, а подробности продолжат появляться по мере продвижения разработки.

#новости игр #новости игровой индустрии #battlefield 4 #battlefield #battlefield 3 #electonic arts #ea games #bf labs
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Нуу, если ещё и «Доводом» вдохновились, то можно с абсолютной уверенностью ожiдать редкостный шлак.
Появились первые детали с закрытого альфа-теста новой Battlefield
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15:57
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Писал выше. Как раз у него(360гб) спустя 7 лет слетела прошивка, пере прошивал. И как у большинства ssd при заполнении скорость падает на чтение и запись.
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
drop_dragon
15:32
Ну у большинства сбивается контролер(пере прошить и норм) или он же умирает тогда конец. Просто у самого, как то ssd на 360гб перестал определятся - прошил и о чудо работает.
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
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