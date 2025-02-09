От Греции до Египта: слухи о смене мифологии в следующей части God of War

Недавно Том Хендерсон поделился интригующими новостями о следующей части God of War. По его словам, будущая игра может вновь перенести повествование во времена древней Греции, показывая молодого Кратоса в совершенно новом свете. При этом пока неясно, предстоит ли ожидать ремастер, ремейк, ребут или, возможно, приквел к классике.

Параллельно циркулировали и другие слухи, связанные с возможным переносом серии в сеттинг Древнего Египта. Известный инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что Sony начала проводить кастинг актеров из стран Ближнего Востока для масштабного проекта, что намекает на возможное воплощение египетской мифологии в новой части. Идея о переносе Кратоса в Египет обсуждалась поклонниками с момента выхода God of War 3 и Ascension, когда после путешествия героя по греческому и скандинавскому пантеонам начали строиться теории о его следующей битве с богами.

Интересно, что во время разработки God of War (2018) студия Santa Monica рассматривала вариант с египетским сеттингом, но в итоге выбрала скандинавскую мифологию. Однако пасхалки, такие как египетские артефакты в сокровищнице Тюра и культовый хопеш, появившийся в Ragnarok, продолжают подогревать интерес к этой идее.

Смена мифологического фона открывает перед разработчиками массу возможностей для сюжетного развития и разнообразия геймплея. Египетские пустыни, пирамиды и древние храмы могли бы стать уникальными локациями, где Кратосу предстоит столкнуться с богами, такими как Ра, Осирис, Анубис и Сет. Учитывая огромный успех God of War: Ragnarok, свежий взгляд на франшизу вполне возможен. Пока детали остаются тайной, фанаты с нетерпением ждут официального анонса, надеясь, что новая часть порадует их неожиданными поворотами сюжета и новыми мифологическими элементами.