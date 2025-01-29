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Amogus54
Следующая God of War может быть в сеттинге Древнего Египта
God of War и древний Египет: слухи о новой части франшизы

Поклонники франшизы God of War давно спекулируют на тему смены мифологии, и, возможно, их ожидания скоро оправдаются. Инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что Sony начала кастинг актеров из стран Ближнего Востока для масштабного проекта. По его словам, речь идет о новой части God of War, события которой могут развернуться в сеттинге древнего Египта.

Идея перенести Кратоса в египетскую мифологию обсуждалась фанатами еще с выхода God of War 3 и Ascension. После путешествия героя через греческий и скандинавский пантеоны игроки начали строить теории о его следующем противостоянии с богами.

Стоит отметить, что студия Santa Monica рассматривала египетский сеттинг еще во время работы над God of War (2018), но в итоге сделала выбор в пользу скандинавской мифологии. Тем не менее разработчики оставили немало пасхалок, намекающих на Египет.

Например, в сокровищнице Тюра можно найти египетские артефакты, а в God of War: Ragnarok в руках Тюра в Вальгалле появляется хопеш — культовый египетский клинок. Эти детали поддерживают теории, что студия давно задумалась о таком направлении.

Смена мифологии в серии God of War открывает множество новых возможностей для геймплея и повествования. Египетская мифология предлагает богатую основу для историй, где Кратосу предстоит столкнуться с такими известными богами, как Ра, Осирис, Анубис и Сет.

Кроме того, египетские пустыни, пирамиды и храмы могут предложить уникальные локации, которые существенно отличаются от предыдущих сеттингов.

Учитывая успех God of War: Ragnarok, вполне логично, что Santa Monica ищет свежие идеи для продолжения франшизы. Кастинг актеров с Ближнего Востока может указывать на желание студии создать более аутентичных персонажей, соответствующие новому мифологическому сеттингу.

#sony #новости игр #новости игровой индустрии #playstation #god of war #god of war ragnarok #santa monica studio
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