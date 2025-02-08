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Amogus54
Новые подробности о производстве внутри игровых студий Warner Bros
Кризис разработки и творческие разногласия внутри студий

Внутренние процессы в игровых подразделениях Warner Bros напоминают настоящий производственный ад. Студия Monolith, ранее добившаяся успеха с Middle-earth: Shadow of War, планировала запустить новую франшизу. Однако руководство Warner Bros свернуло проект, предложив разработать игру по мотивам «Игры престолов» или вселенной DC. В итоге Monolith выбрали тему Чудо-Женщины, несмотря на отсутствие готового контента и отказ от интеграции системы «Немезида». Многие ведущие специалисты покинули студию, основав Cliffhanger Games для создания игры о Чёрной пантере с использованием наработок из Middle-earth.

В WB Montreal в 2016 году началась работа над игрой по Бэтмену, задуманной как лайв-сервис, но проект претерпел радикальные изменения, превратившись в Gotham Knights. Попытки студии реализовать проекты по Константину и Флешу также не увенчались успехом из-за завышенных бюджетных запросов и длительных сроков разработки. Постоянные творческие разногласия и утечка кадров привели к тому, что в последние годы WB Montreal практически не приступала к новым разработкам, а ныне занимается поддержкой Monolith при создании Wonder Woman и питчингом идеи по «Игре престолов».

В Avalanche Software путь к успеху с Hogwarts Legacy был усеян конфликтами из-за разногласий в видении проекта, но, несмотря на страхи, игра стала феноменальным хитом. Сейчас ведётся разработка продолжения и дополнительного контента для первой части. Rocksteady Studios, напротив, обошлись без крупных скандалов – лишь два ключевых босса покинули компанию на поздних этапах производства, чтобы основать собственную студию, а текущие планы включают разработку новой одиночной игры по Бэтмену.

Эти факты отражают сложное положение Warner Bros: смена приоритетов, частые реорганизации и творческие разногласия негативно влияют на качество проектов. На фоне таких внутренних трудностей индустрия с интересом следит за тем, как компания будет перестраивать свои стратегии и восстанавливать доверие как игроков, так и инвесторов.

Первая часть инсайдов Bloomberg.

#новости игр #новости игровой индустрии #rocksteady #warner bros. #rocksteady studios #monolith #avalanche software #warner bros. games #wb montreal
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