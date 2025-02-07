Внутренние трудности Warner Bros: отставка Хаддада, перезагрузка Wonder Woman и планы Rocksteady

Согласно материалам Bloomberg, в Warner Bros. Games происходят серьёзные изменения. В январе компания объявила о том, что Дэвид Хаддад, руководитель студии, покидает пост после серии провальных проектов, таких как Suicide Squad: Kill the Justice League, Multiversus и Harry Potter: Quidditch Champions. Совокупные затраты на эти игры составили около 300 млн долларов, но ни один из проектов не смог оправдать вложения, что вызвало волну критики среди сотрудников. Для многих внутри компании уход Хаддада не стал неожиданностью, однако остаётся вопрос – почему перемены произошли так поздно.

Особые надежды возлагаются на проект Wonder Woman, который в начале прошлого года был перезагружен и получил нового руководителя, несмотря на уже вложенные свыше 100 млн долларов. Сотрудники отмечают, что отсутствие единой стратегической линии при Хаддаде привело к постоянным реорганизациям и потере ключевых кадров, что негативно сказалось на репутации Warner Bros. В этот же период студия Rocksteady, также входящая в состав Warner Bros, столкнулась с утратой ведущих специалистов и финансовыми убытками.

По информации Джейсона Шрайера, Rocksteady сейчас рассматривает разработку новой одиночной игры по мотивам Бэтмена, но запуск проекта может затянуться на долгие годы. Эти новости подчеркивают необходимость глубокой реструктуризации в игровом подразделении Warner Bros для восстановления доверия игроков и инвесторов, а также для выстраивания эффективной стратегии в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке видеоигр.