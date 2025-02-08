Take-Two сообщает: PS5 продано 65,5 млн, Xbox Series – менее 28,5 млн

По информации, предоставленной Take-Two в последнем финансовом отчёте, к ноябрю 2024 года суммарные продажи консолей игровых консолей последнего поколения на рынке составили 94 миллиона единиц, без учета Nintendo Switch. Ранее Sony сообщала о том, что количество проданных PS5 достигло 65,5 миллиона, что позволяет предположить, что продажи Xbox Series ниже – менее 28,5 миллиона.

Microsoft уже давно не предоставляет официальные данные о своих продажах, особенно после периода снижения спроса на их консоли. Эта статистика подчеркивает явное преимущество Sony на мировом рынке консолей, где PS5 пользуется стабильным спросом. В то же время Xbox Series сталкивается с рядом вызовов, что отражается на его коммерческих показателях.

Аналитики отмечают, что несмотря на колебания спроса в индустрии, общий объем продаж новых консолей продолжает расти, что свидетельствует о прочной позиции видеоигровых платформ нового поколения. Эта динамика важна как для производителей, так и для игроков, поскольку отражает тенденции рынка и помогает определить дальнейшие стратегии развития.