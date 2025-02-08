Консольный релиз состоится в 2025 году без ПК-версии

В недавней беседе с инвесторами глава Take-Two Interactive, Штраус Зельник, подтвердил, что Grand Theft Auto VI будет выпускаться исключительно для консолей. Согласно его словам, компания планирует релиз на платформах PS5 и Xbox Series осенью 2025 года. При этом подробностей о версии для персональных компьютеров он не озвучил, что лишь подтверждает опасения игроков.

Последние финансовые отчёты Take-Two демонстрируют, что ПК-рынок приносит компании всего около 8% оборота, что делает стратегически оправданным сосредоточение усилий на консолях. Такая позиция позволяет оптимизировать процесс разработки и обеспечить высочайшее качество игры на ключевых платформах, сохраняя при этом лидерство в индустрии видеоигр.

Отсутствие упоминаний о ПК-версии вызывает вопросы у фанатов, для которых возможность игры на компьютере всегда была важна. Многие эксперты предполагают, что разработчики могут вернуться к вопросу о выпуске GTA VI для ПК лишь после консольного релиза. В свою очередь, это решение позволяет Take-Two сосредоточиться на создании уникального опыта для пользователей PlayStation и Xbox.

Несмотря на отсутствие информации о ПК-версии, ожидания вокруг новой части серии остаются высокими. Фанаты по всему миру с нетерпением ждут возможности окунуться в атмосферу, которая обещает быть еще более захватывающей и технологически продвинутой. GTA VI уже стала одним из самых обсуждаемых проектов, и дальнейшие новости будут только подстегивать интерес аудитории.