Разработчики раскрывают секреты Avowed – что ждать от новой RPG от Obsidian?

Недавно игровое сообщество получило массу интересной информации о предстоящей игре Avowed. В интервью для MinnMax гейм-директор Кэрри Пател рассказала о ключевых особенностях проекта, которые обещают перевернуть представление об RPG. Среди главных моментов разработчики отказались от классического автолевелинга, благодаря чему все противники будут иметь фиксированный уровень, что сделает бои более предсказуемыми.

Среди свежих нововведений – возможность выбора стороны антагониста и даже предательство Эдирской империи, что добавляет игре сюжетной глубины и моральных дилемм. Интересной оказалась идея интеграции персонажей из Pillars of Eternity, что несомненно порадует поклонников этой игры. В крупнейшем городе Парадис планируется разместить около 100 NPC, что обещает живую и насыщенную атмосферу. Дополнительное внимание уделено управлению боевыми товарищами: игроки смогут не только давать им тактические указания, но и прокачивать их навыки, а улучшение ловкости будет напрямую влиять на скорость атак.

Кэрри Пател также отметила, что после завершения основного сюжета возможен запуск новой игры, хотя дальнейшее исследование мира ограничено, ведь проект не позиционируется как открытый мир.



