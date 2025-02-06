Resident Evil Re:Verse скоро исчезнет из магазинов

Capcom объявила о скором завершении поддержки многопользовательского проекта Resident Evil Re:Verse. С 3 марта текущего года игра исчезнет из цифровых магазинов, а окончательное закрытие сервера запланировано на 30 июня. Разработчики компании приняли решение «убить» данный проект, так как он так и не смог завоевать необходимую популярность среди фанатов легендарной франшизы.

Resident Evil Re:Verse предлагала режим, где участники (от двух до шести) соревновались в пятиминутных матчах, используя оружие и находки на карте для набора очков (RP). Каждый персонаж имел индивидуальные характеристики, что добавляло элемент стратегии в борьбе за победу. Однако попытка внедрить онлайн-формат в серию, известную своими захватывающими одиночными сюжетными кампаниями, оказалась неудачной.

Однако можно надеяться, что подобные экспериментальные проекты дают разработчикам ценный опыт, позволяющий в будущем создавать более качественные игры с учётом предпочтений игроков. И, кто знает, возможно в будущем мы получим действительно увлекательный онлайн-проект по Resident Evil.

Фанаты серии могут надеяться, что Capcom сосредоточится на создании новых, более востребованных проектов в рамках любимой вселенной. В частности, 9 часть серии и ремейк Code Veronica или Resident Evil 0.