Антимонопольное дело против Intel завершилось выплатой €515 млн

Intel выиграла многолетнюю судебную тяжбу с Евросоюзом, добившись выплаты €515,55 млн. Эти деньги представляют собой проценты за задержку возврата средств после успешной апелляции компании против антимонопольного штрафа 2009 года.

История конфликта началась более пятнадцати лет назад. В 2009 году Еврокомиссия оштрафовала Intel на рекордные €1,06 млрд, обвинив её в недобросовестной конкуренции. По мнению регуляторов, Intel использовала доминирующее положение на рынке процессоров и предоставляла скидки крупным производителям ПК (включая Dell, HP, Lenovo), чтобы те отказывались от продукции конкурента – AMD.

Компания не согласилась с этим решением и долгие годы оспаривала его в судах. Лишь в 2022 году Европейский суд общей юрисдикции признал штраф неправомерным, постановив его отменить. Однако за прошедшие годы деньги не были возвращены сразу, что привело к начислению процентов за задержку платежа.

Эта победа оказалась крайне важной для Intel, поскольку компания переживает непростые времена. В условиях усиливающейся конкуренции со стороны AMD и Apple, а также экономического кризиса, такие дополнительные финансовые вливания пойдут на поддержку бизнеса.

Этот случай стал прецедентом, демонстрируя, что даже крупнейшие регуляторы могут допускать ошибки, а технологические гиганты способны отстаивать свои интересы в суде.