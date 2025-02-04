Games Workshop также не против кроссовера

Фанаты тактического кооперативного шутера Helldivers 2 давно мечтают увидеть в игре элементы легендарной вселенной Warhammer 40K. И хотя полноценного анонса пока не было, разработчики из Arrowhead Game Studios не исключают такой возможности.

Недавно в официальном Discord-канале глава студии Arrowhead заявил, что Games Workshop была бы рада сотрудничеству, однако в данный момент команда сосредоточена на разработке нового контента для Helldivers 2. В ближайшем будущем игроки могут ожидать новые миссии, оружие и снаряжение, но кроссовер пока не стоит в приоритетах.

Обе франшизы объединяет мрачный военный сеттинг, культ брутальности и эпичные битвы против инопланетных угроз. В Helldivers игроки ведут войну с бесконечными волнами врагов, а во вселенной Warhammer 40K Империум Человечества сражается с орками, тиранидами и хаоситами. Логично, что фанаты видят Helldivers 2 как идеальную платформу для внедрения элементов 40K.

На данный момент Arrowhead не подтверждает конкретных планов по сотрудничеству, но сам факт интереса со стороны Games Workshop даёт надежду. Если студия найдёт время и ресурсы, Helldivers 2 вполне может получить специальные события, броню в стиле Космодесанта или даже полноценный сюжетный кроссовер.