Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Директор Arrowhead заявил о возможности кроссовера Helldivers и Warhammer 40000
Games Workshop также не против кроссовера

Фанаты тактического кооперативного шутера Helldivers 2 давно мечтают увидеть в игре элементы легендарной вселенной Warhammer 40K. И хотя полноценного анонса пока не было, разработчики из Arrowhead Game Studios не исключают такой возможности.

Недавно в официальном Discord-канале глава студии Arrowhead заявил, что Games Workshop была бы рада сотрудничеству, однако в данный момент команда сосредоточена на разработке нового контента для Helldivers 2. В ближайшем будущем игроки могут ожидать новые миссии, оружие и снаряжение, но кроссовер пока не стоит в приоритетах.

Обе франшизы объединяет мрачный военный сеттинг, культ брутальности и эпичные битвы против инопланетных угроз. В Helldivers игроки ведут войну с бесконечными волнами врагов, а во вселенной Warhammer 40K Империум Человечества сражается с орками, тиранидами и хаоситами. Логично, что фанаты видят Helldivers 2 как идеальную платформу для внедрения элементов 40K.

На данный момент Arrowhead не подтверждает конкретных планов по сотрудничеству, но сам факт интереса со стороны Games Workshop даёт надежду. Если студия найдёт время и ресурсы, Helldivers 2 вполне может получить специальные события, броню в стиле Космодесанта или даже полноценный сюжетный кроссовер.

#новости игр #новости игровой индустрии #helldivers 2 #warhammer #warhammer 40.000 #warhammer 40000 #games workshop #arrowhead #helldivers #arrowhead game studios
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
25
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
6
GTA 5: Expanded & Enhanced Edition может выйти на ПК в ближайшее время
+
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
3
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
13
Озвучены четыре основных фишки грядущего iPhone 17 Air: толщина, дисплей и камеры
3
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
8
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
15
Проект роботизированного такси Tesla стартует этим летом
+
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+
В Канаде предлагают ввести 100-процентные пошлины на автомобили Tesla и алкоголь из США
1
Эдвард Сноуден критикует графические процессоры NVIDIA Blackwell за низкую производительность
+
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и 5060 ожидаются в марте
+
Часы Huawei Watch GT 5 Pro получили очередное глобальное обновление, версию 5.0.0.130 (SP3C00M02)
+
МКС переходит на новую систему связи: космонавты заменяют «Регул-ОС» на ЕКТС для улучшения связи
+
Старые танки получат новую жизнь в виде тяжелых БТР
13
Бывший аниматор Rockstar рассказал о сложностях разработки GTA 6
+
Первая российская «зелёная» электростанция за месяц выработала почти 2 млн киловатт-часов электроэнергии
+

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
412
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
30
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
8
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
7
О первоначальном значении термина киберпанк на примере антологии “Зеркальные очки” (18+)
1
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
2

Сейчас обсуждают

andrew_riddler
12:20
писдец тебе сука конч епаный жди деанон и трясись мусор выексти.хотя тебе мамка его выносит и курочку носит пожрать
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Nvidia&Intel Hater
12:19
короче ты обоссанец/светить номер тебе свой никто не будет.ты ссышь кончита встретится.по телефону тебя не отпиздить.толку звонить.твой петушиный голосок что ли слушать ??
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Bernigan
12:18
вот это вот тявкало только шестерить умеет, на самом деле ни на что не способно и боится всех вообще в реале
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Nvidia&Intel Hater
12:18
телефон или без реги симки или вообще номер на другого кого.но найти можно
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Bernigan
12:17
ты не пиши,а позвони, но раз ты это срёшь, о чём ещё говорить, ты даже голосом поговорить ссышь, теперь брысь отсюда со своей писаниной проблядь и хватит моё время отнимать
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
12:17
А как ты общаешься со своим куратором?
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
Nvidia&Intel Hater
12:17
ты что вякаешь.все знают что ты опущенный.тебе ли вякать .моромойка рублевая
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Маэстро
12:16
Если блогер подобный видос выложит на ютупе, он может сфоткать и выдать за свой. Проходили с ним 20 раз уже.
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
Bernigan
12:16
нет у тебя денег ты нищий дебил, ты слишком тупой чтобы зарабатывать
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
andrew_riddler
12:16
мля тупой уебок я при свидетелях написал что поеду в марте в самару через тебя. ты долбоеб? любой может сделать скрин и потом мне предьявить от тебя требуется тоже самое пиши сука при свидетелях что т...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем